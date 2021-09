Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

17,102 EUR +1,40% (14.09.2021, 11:58)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, EN Paris: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der FIAT Chrystler Gruppe mit Peugeot. (14.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, EN Paris: STLA) mit einem "kaufen"-Rating auf.Bei Stellantis (Zusammenschluss von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Peugeot (PSA) im Januar 2021 und anschließender Umfirmierung) handle es sich absatzseitig um den weltweit viertgrößten Autobauer. Das Synergienpotenzial aus der Fusion (Unternehmensziel mittelfristig >5 Mrd. Euro p.a.) sei beträchtlich. Daraus leite das Stellantis-Management nach Erachten des Analysten ehrgeizige Margenziele (bereinigte operative Marge 2021e: rund 10%; mittelfristig (ab ca. 2026e): prozentual zweistellig) ab. Auch wenn sich PSA (sehr hoher Absatzanteil in Europa) und FCA (hoher Absatzanteil in Nordamerika) nach Erachten des Analysten regional recht gut ergänzt hätten, sei bei Stellantis die "Asien-Lücke" bestehen geblieben (Absatz Gj. 2020 pro forma (konsolidiert): Europa (52%), Nordamerika (32%), Südamerika (10%)). Die Strategie sehe für die nächsten Jahre hohe Investitionen in Elektromobilität (EV-Absatzanteil Gj. 2020 pro forma: 2%; Branche: 4%) und Software vor. Die Stellantis-Aktie werde per 20.09. in den europäischen Blue Chip-Index EURO STOXX 50 aufgenommen. Diermeier prognostiziere (erstmals) für das Geschäftsjahr 2021e ein EPS von 3,54 Euro und für das Geschäftsjahr 2022e ein EPS von 3,42 Euro.In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% nimmt Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Coverage der Stellantis-Aktie mit dem Rating "kaufen" und dem Kursziel von 19,00 Euro auf. (Analyse vom 14.09.2021)Börsenplätze Stellantis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:17,096 EUR +1,10% (14.09.2021, 12:11)