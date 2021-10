Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrystler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (29.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA), senkt aber sein Kursziel.Die Auslieferungs- und Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2021 (deutliche Rückgänge auf pro forma-Basis) seien durch die Knappheit an elektronischen Bauteilen geprägt gewesen (auf IFRS-Basis konsolidierungsbedingt signifikante Anstiege). Während der Umsatz moderat hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben sei, habe er im Rahmen des Marktkonsenses gelegen. Ergebnis- und Cashflow-Kennzahlen habe Stellantis für das abgelaufene Quartal nicht veröffentlicht. Die Prognosen für die Marktabsatzentwicklung (2021e) für seine drei wichtigsten Absatzmärkte (Nordamerika, Südamerika, Europa) habe der Autobauer gesenkt. Der Margenausblick für das laufende Geschäftsjahr (bereinigte operative Marge: rund 10%) sei wiederholt worden.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2021e: 3,44 (alt: 3,54) Euro; EPS 2022e: 3,47 (alt 3,42) Euro). Das Synergienpotenzial aus dem Zusammenschluss von FCA und PSA (Unternehmensziel mittelfristig über 5 Mrd. Euro p.a.) sei beträchtlich. Daraus leite das Stellantis-Management - auch in Anbetracht des geringen Premium-/Luxus-Anteils - ehrgeizige Margenziele (mittelfristig (ab ca. 2026e): prozentual zweistellig) ab.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Stellantis-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde aber von 19,00 auf 18,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 29.10.2021)