Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (26.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Steinhoff melde sich zu Wort - konkret in Form eines ungeprüften "Quaterly Update". Man habe gute Fortschritte hinsichtlich eines "aufgelegten dreistufigen Prozesses" erzielt, heiße es darin. Und Zahlen habe es irgendwie auch gegeben, aber alles sehr vage und unkonkret. Kein Wunder, dass die Pennystock-Aktie davon nicht nennenswert profitieren könne.So sei der Quartalsumsatz um ein Prozent auf 2,54 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Alle Geschäftsbereiche hätten den Erlös in ihren lokalen Währungen steigern können, heiße es. Das Problem: Steinhoff sage kein einziges Wort zu Gewinn, Cashflow und Co.Beim Thema "Dreistufiger Prozess" werde es immerhin etwas konkreter. So habe man die Unterstützung der Gläubiger, um die Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Hintergrund: Mit einem umfassenden Vergleich würde Steinhoff (einen Großteil) die Milliarden-Forderungen vom Tisch bekommen, die aus den juristischen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mi dem Bilanzskandal resultieren würden.Und dann solle der Konzern restrukturiert werden, mit Fokus auf Senkung von Schulden und Finanzierungskosten. Auf gut Deutsch: Es sollten wohl Beteiligungen verkauft und mit dem Erlös Schulden getilgt werden.Alles sehr vage und wenig konkret. Die Kursreaktion zeige, dass Steinhoff von einem Durchbruch (bei den Rechtsstreitigkeiten) oder einer übergeordneten Unternehmensrettung noch weit entfernt sei.Kurzum: Anleger sollten besser einen Bogen um die Aktie machen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Aus Chance-Risiko-Sicht gebe es nämlich deutlich attraktivere Aktien. (Analyse vom 26.02.2021)