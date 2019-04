Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Fast anderthalb Jahre sei es nun her, dass Steinhoff Bilanzunregelmäßigkeiten gemeldet habe. Seitdem kämpfe der südafrikanische Möbelhändler ums Überleben. Für die Spekulanten, die zwischenzeitlich voller Hoffnung auf eine Rettung gewesen seien, falle die Bilanz der vergangenen Monate katastrophal aus. Nun stünden zwei wichtige Termine an.Steinhoff habe Zeit gewonnen. Mal wieder. Die Investorengruppe VEB/European Investors habe die Aussetzung ihrer Klage um weitere sechs Wochen (15. Mai) verlängert. Steinhoff solle so nicht dabei gestört werden, seine Untersuchungen und Umstrukturierungen fortzusetzen. Die in den Niederlanden eingeleitete Klage ziele darauf ab, die Anleger für die mehr als 14 Milliarden Euro zu entschädigen, die Steinhoff seit Bekanntwerden des Skandals an der Börse verloren habe.Die Reaktion der Börse auf die Meldung? Man nehme es zur Erkenntnis. Vorbei seien die Zeiten, in denen sich die Spekulanten auf jedes Lebenszeichen von Steinhoff gestürzt hätten. Im März habe das Handelsvolumen von Steinhoff in Frankfurt bei gerade einmal 266 Millionen gelegen. Das sei zwar etwas mehr als in den drei vorherigen Monaten, allerdings deutlich weniger als im Sommer 2018. Im Juli habe das Handelsvolumen sogar 1,7 Milliarden Aktien betragen.Steinhoff werde aller Voraussicht nach Mitte April seine testierten Bilanzen für die jeweils Ende September abgelaufenen Geschäftsjahre 2017 und 2018 vorlegen. Große Kursreaktionen seien auch dieses Mal eher unwahrscheinlich. "Der Aktionär" sehe in Steinhoff immer noch eine Blackbox - der Ausgang der Story sei völlig ungewiss.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)