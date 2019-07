Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät die Finger von der Steinhoff-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 02.07.2019)



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0809 EUR -1,22% (02.07.2019, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0804 EUR -0,74% (02.07.2019, 16:53)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Zum wiederholten Mal verkünde der Möbelhändler, dass die Aufräumarbeiten länger dauern würden als geplant. Diesmal habe sich Steinhoff mit den Gläubigern auf eine Verlängerung bis zum 9. August um 17 Uhr geeinigt. Ziel bleibe es, die "Restrukturierung" sobald wie möglich abzuschließen.In den vergangenen Monaten habe der Konzern mehrfach mit wortgleichen Formulierungen die Geduld der Gläubiger und der verbliebenen Investoren strapaziert.Unklar sei, wann der erste Gläubiger die Reißleine ziehe. Nach dem Motto: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.Der Analystentag sei inzwischen auf August verschoben worden. So stehe es zumindest im Kalender auf der Steinhoff-Homepage. Anfang Juni habe Steinhoffs Presseagentur dem AKTIONÄR auf Nachfrage noch versichert, der Tag sei für Juli geplant.Steinhoff habe inzwischen auch bestätigt, was längst durchgesickert sei: Der Möbelhändlers habe gegen den abgetauchten Ex-Ceo Markus Jooste und seinen ehemaligen Finanzchef Ben la Grange am 19. Juni in Südafrika ein Gerichtsverfahren eingeleitet.DER AKTIONÄR meine: Steinhoffs Informationspolitik sei peinlich. Die Terminverschiebungen würden alles andere als vertrauenserweckend wirken.