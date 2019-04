Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (08.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Möbelhändler Steinhoff tue sich bei der Aufarbeitung der Ereignisse der vergangenen Jahre offensichtlich noch schwerer als gedacht. Nachdem das südafrikanische Unternehmen am Freitag gemeldet habe, dass die Geschäftsberichte noch später veröffentlicht würden, gehe es mit der Aktie auch am Montag abwärts.Der Titel verliere im frühen Handel in Frankfurt 1,7 Prozent auf 0,108 Euro und nähere sich damit dem 3-Monats-Tief bei 0,1032 Euro. Seit dem Zwischenhoch vom März habe die Aktie 22 Prozent verloren.Steinhoff-Finanzvorstand Philip Dieperink äußere Mitleid mit den Aktionären: "Wir bedauern diese weitere Verzögerung aufrichtig", so der CFO. Zwar hätte das Unternehmen erhebliche Fortschritte erzielt. "Doch der Umfang und die Komplexität der Buchhaltungs- und Prüfungsarbeiten haben die Arbeitsbelastung erheblich erhöht."Dieperink und auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte seien zuversichtlich, dass der neue Zeitplan eingehalten werden könne.Darüber hinaus habe der Möbelhändler eine weitere Verstärkung seines Verwaltungsrats gemeldet. Louis Strydom, früher Leitender Angestellter bei PwC, werde in das Gremium aufsteigen. Er beginne seine Arbeit am 1. Juni und berichte direkt an den Steinhoff-Vorstandsvorsitzenden.Die erneute Verschiebung zeige, wie vertrakt die Situation bei Steinhoff sei. Auch wenn die Geschäftsberichte in ein paar Wochen veröffentlicht würden, dürfte immer noch nicht klar sein, welche Zukunft das schwer angeschlagene Unternehmen in einer hart umkämpften Branche habe.