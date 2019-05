Für manchen Zocker scheine Steinhoff bereits zur fixen Idee geworden zu sein. Die ersten Spekulanten würden seit dem Crash im Dezember 2017 genau beobachten, wie sich der Kurs entwickle. Sie würden täglich mit der Knallermeldung rechnen, dass alles gut werde. Wahrscheinlich hätten sie auch etliche Male nachgekauft. Viele würden Steinhoff in Anlegerforen verteidigen und diejenigen beschimpfen, die das Unternehmen kritisch sehen würden. Angesichts der zähen Hängepartie und zuletzt immer neuen Tiefständen ein nachvollziehbares, zutiefst menschliches Verhalten.



"Der Aktionär" bleibe dabei: Steinhoff sei eine Black Box, die derzeit keiner einschätzen könne. Es ei, wie ein Leser kommentiert habe: "Steinhoff ist keine Aktie, Steinhoff ist Casino". Finger weg, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 29.05.2019)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0858 EUR +0,23% (29.05.2019, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0864 EUR +1,29% (29.05.2019, 14:36)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der skandalgeplagte Möbelkonzern Steinhoff stehe vor einer unsicheren Zukunft. Mühsam habe sich das neue Steinhoff-Management durch das Dickicht seines Bilanzdschungels gewühlt. Doch die Krise sei noch längst nicht abgewendet. Die Aufräumarbeiten würden weitergehen. Die Zocker würden die Hoffnung nicht aufgeben.Nächster wichtiger Termin sei der 18. Juni. Dann wolle Steinhoff den Geschäftsbericht für 2018 vorlegen.Die Anleger würden hoffen, dass Steinhoff 2018 deutlich besser abgeschnitten habe als 2017. Damals habe der Konzern einen Verlust von fast vier Milliarden Euro eingefahren. Im Zuge der Aufarbeitung des Bilanzskandals habe Steinhoff den Wert seiner Geschäfte allein für das Jahr 2016 um mehr als elf Milliarden Euro nach unten korrigieren müssen.Bis heute sei der Öffentlichkeit nicht völlig klar, um welche Vergehen es gehe. Fest stehe: Im Mittelpunkt des Skandals stehe wohl der ehemalige Konzernchef Markus Jooste sowie eine kleine Gruppe weiterer Manager.Die Ermittler von PwC hätten hinreichend belastende Hinweise gefunden, würden aber keine Namen von möglichen Schuldigen nennen. Dabei gehe es vor allem um künstlich aufgeblähte Buchungen und zahlreiche Transaktionen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden hätten.Ende des Geschäftsjahres im September 2017 habe Steinhoff auf Nettoschulden in Höhe von knapp neun Milliarden Euro gesessen. Beobachter würden allerdings befürchten, dass die Bilanz für 2018 noch düsterer ausfallen könnte, weil eine wachsende Schar von Investoren Schadenersatz fordere.Der frühere Chairman Christo Wiese allein verlange von Steinhoff knapp vier Milliarden Euro zurück. In Deutschland etwa sei der Bilanzskandal nun Gegenstand einer Sammelklage beim Oberlandesgericht Frankfurt.Trotz der ganzen Fragezeichen sei das Interesse der Zocker an Steinhoff immer noch immens. Die Aktie tauche jeden Tag auf der Most-wanted-Liste des "Aktionär" auf. Die Spekulanten treibe allesamt die Hoffnung auf den ganz großen Gewinn an, falls Steinhoff irgendwann die Rettung verkünde. Wie beim Roulette: Schwarz sei Insolvenz und Untergang, Rot Wiederauferstehung und Kursexplosion. Dabei wirke der niedrige Kurs für viele verlockend. Man denke, dass es nicht mehr tiefer als acht Cent abwärts gehen könne. Doch könne es, auf vier, drei oder auf einen Cent. Letzteres wäre dann ein Verlust von 88 Prozent.