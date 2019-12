Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,06 EUR -0,17% (03.12.2019, 09:42)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0613 EUR +0,49% (03.12.2019, 09:10)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (03.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Einen langen Leidensweg hätten Anleger des Einzelhändlers Steinhoff hinter sich. Seitdem die Bilanzunregelmäßigkeiten vor fast genau zwei Jahren ans Licht gekommen seien, sei es anhaltend und nahezu ungebremst immer weiter bergab gegangen. Die letzte Woche habe immerhin ein Kursplus von 20 Prozent gebracht. Stehe (aus rein technischer Sicht) endlich der Turnaround bevor?Die Suche nach Turnaroundsituationen mit gutem Chance/Risiko-Verhältnis sei aus technischer Sicht eine anspruchsvollere Aufgabe, als man zunächst meinen könnte. Der (Haupt-)Grund: Statistisch gesehen würden sich spürbare Abwärtsbewegungen in einer Aktie häufiger fortsetzen, als dass es zu einem Umschwung käme. Beispielhaft seien die langjährigen Trauerspiele bei den Aktien deutscher Banken und Versorger im DAX angeführt. Die Aufgabe sei es also, diesen statistischen Nachteil in einen messbaren Vorteil zu verwandeln. Nun könnte man meinen, dass etwa der Bruch der zuletzt mehrfach getesteten Abwärtstrendlinie oder auch ein anders geartetes Exemplar dieser Trendlinien der erste Schritt in die richtige Richtung sei. Doch nennenswert könnten diese Ereignisse die Statistik nicht verbessern.Eine ganz einfache (und tatsächlich in dieser Situation messbar förderliche) Hilfe sei es darauf zu achten, dass die 200-Tage-Linie der betrachteten Aktie wieder zu steigen beginne. Damit würden sich diverse "Turnaround-Strohfeuer" schnell eliminieren lassen. Im Fall der Steinhoff-Aktie wäre man dann einzig im Februar dieses Jahres versucht gewesen, zu investieren (und man wäre relativ glimpflich wieder herausgekommen, wenn man die erneute Wende der 200-Tage-Linie nach unten zum Ausstieg genutzt hätte).Aus technischer Sicht ist der aktuelle Kurshüpfer leider (mal wieder) mit hoher Wahrscheinlichkeit nur als Strohfeuer einzuordnen, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link