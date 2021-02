Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende 2017 sei Steinhoff von einem schweren Bilanzskandal erschüttert worden. Seitdem sei die Aktie ein Penny-Stock und einige Unentwegte würden immer noch an eine "wundersame Rettung" in einer aktuellen Aktienanalyse. Aus Sicht des "Aktionär" eher unwahrscheinlich. Immerhin: Der Wert des Papiers habe sich seit Ende Januar mit dem heutigen Kursplus annähernd verdoppelt. Eine aktuelle Meldung sorge offenbar für (neue) Hoffnung.Konkret wolle Steinhoff den Streit mit seinen Gläubigern über ein niederländisches Schutzschirmverfahren beilegen. Das Unternehmen werde für seine börsennotierte niederländische Holding so bald wie möglich einen Zahlungsaufschub beantragen, habe der südafrikanische Handelsriese mit deutschen Wurzeln mitgeteilt.Auf diese Weise wolle man die vielen Rechtsstreitigkeiten mit Aktionären und Gläubigern befrieden. Das operative Geschäft sei davon unberührt, heiße es. Ähnlich wie beim deutschen Schutzschirmverfahren gewähre das holländische Prozedere einem Unternehmen für eine gewisse Zeit Schutz vor den Gläubigern. Mit einer rechtzeitigen Einigung ließe sich dann ein reguläres Insolvenzverfahren vermeiden.Die Klagen hätten sich auf gut sieben Milliarden Euro summiert. Nicht alle Gläubiger hätten allerdings bei dem Vergleich mitmachen wollen. Laut Steinhoff biete nun die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte an, sich mit bis zu 70 Millionen Euro daran zu beteiligen - "ohne Haftung für die Kursverluste zu übernehmen". Der Großteil solle an die Aktionäre gehen. Deloitte habe die gefälschten Bilanzen über Jahre hinweg testiert.Es bleibt dabei: Aus Sicht des "Aktionär" ist Steinhoff eine reine Zocker-Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Anleger sollten sich deshalb nicht von diesem heutigen Kursplus blenden lassen und das Papier weiterhin besser meiden. Aus Chance-Risiko-Sicht gebe es nämlich deutlich attraktivere Aktien. (Analyse vom 15.02.2021)