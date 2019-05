Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Morgen sei Stichtag: Steinhoff wolle seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 vorlegen. In knapp sechs Wochen solle dann der Bericht für 2018 folgen. Spekulanten, aber auch ehemalige Aktionäre würden sich neue Erkenntnisse über die Situation bei dem Möbelhändler erhoffen. Wahrscheinlich sei: Es werde stressig bleiben.Es sei seit Monaten das gleiche Spiel. Irgendwann keime in Sachen Steinhoff Hoffnung auf und die Aktie steige. Doch dann gebe es plötzlich wieder Stress und Ärger - und die Aktie krache ein.Wer etwa geglaubt habe, Ende Februar würde der Steinhoff-Aktie nach dem Trading-Update ein nachhaltiges Break gelingen, sei enttäuscht worden: Drei Wochen später habe die Aktie 30 Prozent tiefer gestanden. Bis heute notiere die Aktie seit Ende Februar 13 Prozent tiefer.Hinzu komme die Unzuverlässlichkeit bei Terminen. Die Geschäftsberichte für 2017 und 2018 habe der Konzern zweimal verschoben. Ob die Hauptversammlung - wie ursprünglich geplant - am 7. Juni stattfinden werde, stehe nicht mehr fest.Vergangenheitsbewältigung, wie sie das neue Steinhoff-Management derzeit bewerkstelligen müsse, koste viel Zeit und Kraft. Da bleibe keine Zeit fürs Geschäft.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät die Finger von der Steinhoff-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 06.05.2019)