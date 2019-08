Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (07.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Möbelhändler Steinhoff erwäge einen Börsengang seiner Tochter Pepkor Europe und damit seiner am schnellsten wachsenden Sparte. Die Anleger würden begeistert auf den Plan reagieren - aber nur ganz kurz. Die Kursgewinne von über sieben Prozent gebe die Steinhoff-Aktie ganz schnell wieder ab.Konkret sei der Plan noch nicht, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Steinhoff überlege, Pepkor Europe in London an die Börse zu bringen. Auch eine Notierung in Warschau sei denkbar, heiße es. Möglich sei der Schritt im kommenden Jahr.Pepkor Europe blicke auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs zurück. Der Umsatz der Sparte sei um 13 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro geklettert. Indes habe der Steinhoff-Konzernumsatz im Berichtszeitraum nur um drei Prozent zugelegt."Wir verfügen bereits über genügend Beweise und werden Steinhoff eine Vielzahl von schwerwiegenden Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht nachweisen", erkläre hierzu Maximilian Weiss, Rechtsanwalt der mit dem Fall betrauten TILP-Gruppe.Steinhoff brauche Geld, deswegen wäre ein IPO von Pepkor Europe ein logischer Schritt. Doch wieder einmal bleibe sehr vieles unklar. Klar sei jedoch, dass der Fall Steinhoff eine Hängepartie bleibe. Ende völlig ungewiss.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2019)