Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (09.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Immer noch sei Steinhoff mit den Aufräumarbeiten im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal beschäftigt. Dass die derzeitigen Führungskräfte dabei keine wirklich überzeugende Figur abgeben würden, habe "Der Aktionär" in den vergangenen Monaten regelmäßig thematisiert. Die jüngsten Entwicklungen würden diese Einschätzung einmal mehr bestätigen.Am Montag habe Steinhoff mit einem Personalwechsel auf dem Posten des Finanzvorstands überrascht. Aufsichtsratschefin Heather Sonn habe dem scheidenden Philip Dieperink gedankt und von "guten Fortschritten" bei der Restrukturierung des Konzerns gesprochen. Diese sei bald abgeschlossen.Die Aussagen Sonns mögen bei Spekulanten im ersten Moment neue Hoffnung auf Kurssprünge geweckt haben. Warum der Finanzvorstand abtrete, sei allerdings nicht näher erläutert worden. Steinhoff bleibe seiner fragwürdigen Öffentlichkeitsarbeit treu - obwohl sogar eine Agentur für Krisenkommunikation mit der Pressearbeit beauftragt worden sei.Offensichtlich glaube niemand (die Steinhoff-Führung eingeschlossen) an eine Wende zum Guten für Steinhoff-Aktionäre. Jedenfalls niemand, der so viel Geld investieren könnte, dass Kurs und Volumen nachhaltig nach oben ausbrechen würden.Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät die Finger von der Steinhoff-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 09.07.2019)