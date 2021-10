Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Einzelhandelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Geschehen bei der Steinhoff-Aktie bleibe äußerst volatil: Auf Xetra steige der Kurs heute kurzzeitig in der Spitze knapp 30 Prozent, bevor ein Großteil des Anstiegs abverkauft werde. Hintergrund sei eine aktuelle Nachricht zu der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Holding-Gesellschaft.Die Abteilung für Finanzaufsicht der südafrikanischen Zentralbank habe im Rahmen des globalen Vergleichs zwischen Steinhoff und diversen Klägern grenzüberschreitende Überweisungen genehmigt.Die Zustimmung sei keine Überraschung. Sie bedeute lediglich, dass Steinhoff massiv Geld überweisen dürfe, wenn der Vergleich gerichtlich abgesegnet werde. Die Streitigkeiten vor Gericht könnten sich hingegen noch mindestens bis Ende Januar hinziehen.Die heutige Kursentwicklung belege einmal mehr, dass Steinhoff fest in Zockerhänden sei. Der globale Vergleich sei noch immer nicht fix. Außerdem würden auf Schulden in Milliarden-Höhe auf Steinhoff lasten."Der Aktionär" rät weiterhin vom Kauf der Aktie ab, so Lars Friedrich. (Analyse vom 18.10.2021)