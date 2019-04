Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (16.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südafrikanische Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das schwer angeschlagene Unternehmen fordere die Offenlegung der Identität seiner Kläger. Dabei gehe es um die Klärung von Ansprüchen. Derweil erhole sich die Steinhoff-Aktie am Dienstag leicht. Doch das Papier des tief gefallenen Möbelhändlers ist und bleibt ein Zockerwert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Steinhoff habe laut eigenen Angaben Vertreter der Kläger aufgefordert, die Identität und ihre gegenwärtigen oder früheren Beteiligungen offenzulegen, um mittels "alternativer Ansätze" Ansprüche zu bedienen, die verhandelte Vergleiche beinhalten könnten.Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende und Großaktionär Christo Wiese habe im vergangenen Monat gesagt, er sei offen für Verhandlungen über eine Forderung von vier Milliarden Dollar gegen das Unternehmen.Für Egbert Prior sei der Fall deshalb klar: "Bei Steinhoff wird man noch auf Jahre mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt sein. Da bleibt keine Zeit fürs Geschäft."Dieser Meinung schließe sich DER AKTIONÄR an. Solange nicht annähernd klar sei, dass Steinhoff gerettet werde, werde der Kurs der Steinhoff-Aktie volatil und kaum kalkulierbar bleiben.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, die Finger von der Steinhoff-Aktie wegzulassen. (Analyse vom 16.04.2019)