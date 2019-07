Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (26.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Nach dem Kurseinbruch bei dem durch einen Bilanzskandal schwer erschütterten Möbelkonzern hätten Kleinanleger in den vergangenen Monaten immer wieder Steinhoff-Aktien gekauft - stets in dem Irrglauben, tiefer könne der Kurs nicht mehr fallen. Doch er sei gefallen. Wer seine Aktien noch zu diesen Preisen verkaufe? Unter anderem der größte Anteilseigner.Mit 6,64 Prozent sei der Pensionsfonds des südafrikanischen Staats laut Bloomberg-Datenbank formal noch vor Christo Wiese der größte verbliebene Steinhoff-Aktionär (da Wieses Aktien zum Teil einem seiner Unternehmen gehören würden). Der Fonds halte derzeit noch 286.243.576 Steinhoff-Aktien - und habe in den vergangenen drei Quartalen jeweils seine Position reduziert. Allein im zweiten Quartal 2019 seien 7.142.680 Aktien abgestoßen worden. Dieses Volumen dürfte mehr als 700.000 Euro entsprochen haben.Das möge nicht nach viel klingen, könnte aber erklären, warum Kursspitzen noch immer unter hohem Volumen abverkauft würden und es tendenziell weiter abwärts gehe. Als Käufer kämen derzeit eigentlich nur die chronischen Zocker unter den Privatanlegern infrage. Von dieser Seite dürfte kaum genug Nachfrage bestehen, um den Kurs zu stabilisieren oder gar nach oben zu treiben, wenn zugleich der größte institutionelle Anleger auf der Verkäuferseite agiere, um sukzessive Verluste zu realisieren.Solange ein Großanleger seine Aktien auf den Markt schmeiße und nur Zocker zugreifen würden, werde sich der Kurs der Steinhoff-Aktie nicht nachhaltig erholen. Selbst professionelle Investoren mit einem sehr spekulativen Investmentansatz würden sich frühestens wieder auf der Käuferseite positionieren, wenn absehbar sei, dass Steinhoff seine Angelegenheiten mit den Gläubigern regeln und das operative Geschäft - auch für Anleger - profitabel führen könne. Ob es dazu kommen werde, sei noch immer völlig ungewiss.Daher empfiehlt Lars Friedrich von "Der Aktionär" weiterhin: Finger weg von der Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 26.07.2019)