ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (08.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Wertpapier mache den Zockern keine Freude mehr. Am Donnerstag gehe es für Steinhoff weiter abwärts. Der Chart sehe immer gruseliger aus. Am Donnerstag verliere die Aktie 1,3% und falle auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Seit dem Zwischenhoch im Juli bei 0,232 Euro habe sie nun 51% verloren.Nachrichten zu Steinhoff gebe es keine. Weiterhin würden die Milliardenforderungen der Investoren wie ein Damoklesschwert über dem Aktienkurs hängen. Laut Maximilian Weiss, Rechtsanwalt bei der Kanzler Andreas Tilp, würden ehemalige Steinhoff-Aktionäre viel Geduld mitbringen müssen. Der Schadensersatz-Prozess werde laut dem Experten wohl drei bis fünf Jahre dauern. "Im Falle eines Vergleichs auch weniger." Wer in Zukunft profitieren wolle, "sollte sich allerdings jetzt bei TILP registrieren und seine Unterstützung erklären, da jetzt die Phase ist, in der die entscheidenden Weichen gestellt werden". Die vorläufige Schadensersatzsumme belaufe sich auf zwölf Mrd. Euro. Dass es am Ende sogar mehr würden, glaube Weiss nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: