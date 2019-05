Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Böse Überraschung für Steinhoff-Aktionäre: Der angeschlagene Konzern sei noch weniger wert als gedacht. Am Dienstag habe Steinhoff bekanntgegeben, dass bei der Erstellung der Geschäftsberichte für 2017 und 2018 sei ein weiterer Abschreibungsbedarf von 1,8 Mrd. Euro bei den Positionen Firmenwert und immaterielle Güter entdeckt worden sei. Damit belaufe sich dieser Posten nur noch auf ca. 7,2 Mrd. Euro. Im Juni letzten Jahres seien hier noch 9 Mrd. Euro angegeben worden.Die Steinhoff-Aktie, die zuletzt wieder angezogen habe, breche ein und falle unter die Marke von 0,12 Euro. Der Vorfall zeige: Die Vergangenheitsbewältigung könnte noch einige Zeit weitergehen.Steinhoff werde voraussichtlich am 7. Mai den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlichen. Die Bilanz für 2018 solle am 18. Juni folgen. Ob die Hauptversammlung - wie ursprünglich geplant - am 7. Juni stattfinde, sei noch unklar.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link