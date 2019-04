XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1103 EUR +0,18% (15.04.2019, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1099 EUR -0,45% (15.04.2019, 12:40)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.04.2019/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Börsenwert des schwer angeschlagenen Konzerns schrumpfe weiter. Die Frage sei deshalb erlaubt, wann die Deutsche Börse AG reagiere und die Steinhoff-Aktie aus dem SDAX verbanne. In der jüngsten Rangliste des Börsenbetreibers stünden drei Frimen vor dem südafrikanischen Möbelhändler.Laut STOXX, der Index-Einheit der Deutschen Börse AG, habe die Steinhoff-Aktie Ende März bei der freefloat-basierten Marktkapitalisierung auf Rang 142 rangiert. Und das, obwohl der Kurs im Vergleich zum Vormonat weiter an Boden verloren habe. Drei Aktien, die dem SDAX noch nicht zugeordnet seien, stünden vor Steinhoff: Instone Real Estate, Diebold Nixdorf und DMG MORI.Brandgefährlich werde es für Steinhoff allerdings noch nicht. 21 Unternehmen seien bei diesem Kriterium schlechter platziert. Im Ranking nach den Handelsumsätzen in den letzten zwölf Monaten komme der Möbelhändler sogar auf Platz 114. Die Steinhoff-Aktie habe also noch Luft nach unten. Die Lage bei Steinhoff bleibe sehr schwierig. Finger weg, rät Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: