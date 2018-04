XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1698 EUR +9,13% (12.04.2018, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1709 EUR -1,73% (12.04.2018, 12:37)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (12.04.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät die Finger von der Aktie des Möbelkonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Der Möbelkonzern verschaffe sich durch einen (Teil-)Verkauf eines Aktienpaketes seiner südafrikanischen Tochtergesellschaft STAR (Steinhoff Africa Retail) wieder etwas Luft zum atmen. Er habe 200 Mio. Anteilsscheine der an der Johannesburger Börse notierten Tochter durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren an institutionelle Investoren gebracht. Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen und für Steinhoff rund 254 Mio. Euro erlöst, welche insbesondere zur Tilgung von Schulden vorgesehen seien. Der Anteil an der Tochter STAR sinke durch den Verkauf um 6% auf 71%.Die Lage des Konzerns sei nach wie vor schwierig. Das Papier sei zum Pennystock verkommen. Zuletzt sei es in den SDAX degradiert worden. Kurse von jenseits der 3,00 Euro würden schon länger der Vergangenheit angehören. Nach dem deutlichen Kurssturz bewege sich der Titel seit Anfang des Jahres immer weiter abwärts und habe am Mittwoch ein neues Rekordtief bei 0,13 Euro markiert. Wegen des STAR-Aktienpakets-Verkauf sei er um mehr als 10% in die Höhe gesprungen. Trotzdem sei immer noch nicht klar, ob Steinhoff die Folgen des Bilanzskandals wegstecken könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: