Die Erfahrung der Experten von Comgest als langfristiger Investor zeige, dass man sich vor kurzfristigen Modeerscheinungen hüten sollte. Die Investition in Trends sei ihrer Ansicht nach nicht der beste Weg, um langfristig erfolgreich anzulegen und zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beizutragen. Ein Bottom-up-getriebener Investmentansatz, der darin bestehe, die mögliche Rendite und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten auf einer unternehmensbezogenen Basis zu bewerten, scheine die bessere Wahl zu sein.



So vermeiden wir, uns von den neuesten Trends verführen zu lassen und identifizieren stattdessen die zukünftigen Gewinner im Sinne eines langfristigen und nachhaltigen Wachstums, so die Experten von Comgest. Dieses Vorgehen führe auch dazu, dass man eher in Old-Economy-Akteure mit einer langen Innovationsgeschichte investiere, die in der Lage seien, Lösungen für die Reduktion des CO2-Fußabdrucks zu bieten. In diesem Kontext könne die Unterstützung von Unternehmen, die die Kohlenstoffintensität von umweltverschmutzenden Industrien reduzieren würden, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der UN-Klimaziele leisten würden. Ein Beispiel hierfür sei das Schweizer Unternehmen Sika (ISIN CH0418792922/ WKN A2JNV8), das umweltverträgliche Lösungen für die Bauindustrie entwickle: Ein Sektor, der mit Blick auf die weltweit zunehmende Urbanisierung von zentraler Bedeutung sei, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.



Neben der gezielten Aktienauswahl für ihre Portfolios sollten Fondsgesellschaften aber auch von ihrem nicht unerheblichen Einfluss Gebrauch machen und durch einen konstruktiven Dialog mit den Unternehmen Verbesserungen anregen. So sei die Wahrnehmung des Stimmrechts eine der wichtigsten und zentralen Aufgaben eines Anteilseigners. Denn nur durch seine Stimmabgabe auf der Hauptversammlung könne ein Anleger ein starkes Signal an die Unternehmensführung senden oder sogar eine Änderung der Strategie herbeiführen. Die Aufgabe von langfristig orientierten Aktionären bestehe auch darin, die Unternehmen im Dialog dabei zu unterstützen, sich in Umweltfragen besser zu positionieren. Dabei gehe es nicht um einen moralischen Zeigefinger, sondern einen langfristig angelegten, konstruktiven Dialog, um Bewusstsein zu schaffen und Verhaltensweisen langfristig zu ändern.



Beispielsweise begann Inner Mongolia Yili (ISIN CNE000000JP5/ WKN A0M3W0), der führende Hersteller von Molkereiprodukten in China, im Jahr 2016 mit einer Strategie zur Reduktion seines CO2-Fußabdrucks, nachdem wir als langfristiger Anteilseigner und im ständigen Austausch mit dem Unternehmen stehend einen Best-Practice-Vergleich mit dem Wettbewerber Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) im Bereich des Umweltschutzes initiiert hatten, so die Experten von Comgest. Das Unternehmen habe bereits 2016 seinen ersten Sustainability Report erstellt, 2017 die UN-Global-Compacts-Richtlinien unterschrieben und seit 2018 neun SDGs (Sustainable Development Goals der UN) quantitativ in seine Unternehmensplanung aufgenommen. Zudem erfülle es seit 2020 alle Transparenzauflagen des Carbon Disclosure Project (CDP). Inner Mongolia Yili habe auf diesem Weg zwischen 2012 und 2019 den CO2-Ausstoß pro Tonne hergestellter Produkte um 50 Prozent reduziert.



Zum Verantwortungsbewusstsein einer Fondsgesellschaft sollte aber auch die Bereitschaft zählen, sich im Extremfall von Aktien zu trennen, wenn es unüberwindbare ESG-Hindernisse gebe. So hätten die Experten von Comgest nach einjährigem Dialog mit dem Unternehmen ihre Aktien des chinesischen Videoüberwachungsanbieters Hikvision verkauft, da seine Technik zur Unterdrückung der chinesischen Minderheit der Uiguren in sogenannten Umerziehungscamps eingesetzt worden sei, das Unternehmen jedoch nicht bereit gewesen sei, sich von diesem Public-Private-Partnership-Projekt zu trennen. Von der Beteiligung am deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) hätten sich die Experten von Comgest nach der Übernahme von Monsanto sofort getrennt.



Gleichzeitig seien die Experten von Comgest der festen Überzeugung, dass sich insbesondere im Kollektiv einiges bewegen lasse. So habe vergangenes Jahr eine Gruppe von 29 Investoren, die insgesamt ein Vermögen von 3,7 Billionen US-Dollar verwalten würden, die erste Anlegerinitiative gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien gestartet. Comgest habe sich an diesem kollektiven Engagement beteiligt. Ein weiteres Beispiel sei die Teilnahme am Carbon Disclosure Project. 600 Investoren weltweit würden aktiv mitarbeiten, um den weltweiten Wasserverbrauch zu reduzieren, die Entwaldung einzudämmen und Klimarisiken einzuschränken. Durch die Vervielfachung der Stimmen und die Kombination des verwalteten Vermögens all dieser Anleger werde eine Hebelwirkung auf Unternehmen erzeugt, sodass diese sich umso mehr um eine nachhaltige Entwicklung ihres Geschäftsbetriebes bemühen müssten.



Finanzmärkte, Investoren und Fondsgesellschaften könnten in vielerlei Hinsicht einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Erreichung der Klimaziele leisten. Allerdings sei das Thema eine Aufgabe auf Zeit, die langen Atem und eine klare Anlegervision erfordere. Eine Lösung auf Knopfdruck gebe es nicht - auch wenn das angesichts des Booms von grünen Aktien an der Börse zeitweise so scheinen möge. (07.07.2021/ac/a/m)







