Die bisherigen massiven Verschlechterungen der staatlichen Finanzlage seien auf die Rezessionsphasen der Jahre 1982/1983 sowie 2008/2009 zurückzuführen gewesen. Ein schwerwiegender und langanhaltender Schock schwäche die Wirtschaft und ziehe einen Anstieg des Haushaltsdefizits nach sich, was angesichts rückläufiger Steuereinnahmen und steigender Staatsausgaben zur Eindämmung der konjunkturellen Risiken ja auch absolut normal sei. Laufe die Konjunktur jedoch auf vollen Touren, könne ein Überschuss generiert werden, wie dies beispielsweise im Jahr 2000 der Fall gewesen sei. Mit anderen Worten: Seit dem Zweiten Weltkrieg habe die staatliche Finanzlage stets in hohem Maße vom Konjunkturzyklus abgehangen.



Im Jahr 2017 sei dieser Zusammenhang zwischen dem Haushaltsdefizit einerseits und dem Ausmaß der Arbeitslosigkeit andererseits jedoch aufgelöst worden. Denn seit Donald Trump seine politischen Ideen umgesetzt habe, spiegele das Haushaltsdefizit die wirtschaftliche Situation im Land schlicht nicht mehr wider. Die Prognosen des CBO würden über einen langen Zeitraum ein hohes Defizit ausweisen, obwohl die Wirtschaft gar keinen rezessionsartigen Schock verarbeiten müsse. Das CBO selbst erwarte auch keine Rezession, sondern gehe vielmehr davon aus, dass die Entscheidungen, die im Weißen Haus sowie im Kongress getroffen würden, den Staatshaushalt auf lange Sicht tief in die roten Zahlen treiben würden.



Die Prognosen sowohl des CBO als auch von anderen Einrichtungen würden jedoch ganz grundsätzlich belegen, dass der Effekt auf das Wachstumsprofil der USA schwächer ausfallen werde als erwartet. Die umfangreichen Programme des Weißen Hauses würden dem BIP auf lange Sicht also keinen Schub geben. Das CBO gehe ferner davon aus, dass das Wachstumspotenzial wegen des Umstands, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Zukunft eher schleppend ansteigen werde, tendenziell begrenzt sei. Dazu trage auch ein eher mäßiges Produktivitätswachstum bei. Falls sich also keine dieser beiden Kennzahlen nachhaltig und deutlich verbessere, könne das BIP-Wachstum gar nicht anziehen. Kurzfristig könnten sich Maßnahmen zur Anregung der Nachfrage zwar positiv auf die Wirtschaftsaktivitäten auswirken, aber auf mittlere und lange Sicht funktioniere diese Methode nicht.



Das langfristige Wachstum basiere auf den volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten, also auf Produktivitätssteigerungen sowie der Zahl der Erwerbstätigen. Und genau an dieser Stelle sei der Ansatz der Trump-Administration widersprüchlich. Denn bei konstanter Produktivität beschleunige sich das Wachstum nur dann wirklich nachhaltig, wenn die Zahl der Erwerbstätigen schneller ansteige. Der Umstand, dass die US-Bevölkerung immer älter werde, habe allerdings zur Folge, dass die Zahl der Erwerbstätigen nur durch eine Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte erhöht werden könne. Das gelte übrigens nicht nur für die USA: Auch in Frankreich sollte dieser Aspekt zum Nachdenken anregen.



Darüber hinaus werde die Strategie des Weißen Hauses die US-Notenbank dazu zwingen, schneller und umfassender zu intervenieren als allgemein erwartet, um der derzeit waghalsigen Haushaltspolitik entgegenzuwirken. So würden die Währungshüter die Zinsen in diesem Jahr mindestens viermal anheben - ein Trend, der sich im nächsten Jahr fortsetzen und zu einem Abflachen der Zinskurve sowie einer Beeinträchtigung der Wirtschaftsaktivitäten führen dürfte. Damit bringe das Weiße Haus die FED in Zugzwang und nötige sie dazu, ihre Geldmarktpolitik zügiger zu normalisieren. In der Folge dürfte der Wechselkurs des US-Dollar automatisch ansteigen. Die FED dürfe jedoch nicht zulassen, dass sich Ungleichgewichte etablieren würden: Das wären schlechte Nachrichten für die US-Wirtschaft - und zwar insbesondere für die Außenwirtschaft.



Zuletzt möchte Philippe Waechter auch noch auf das Anlegervertrauen eingehen. Seine größte Sorge sei, dass das Weiße Haus Schulden mache, um Steuersenkungen zu finanzieren, die lediglich den Reichsten zugute kämen. Waechter glaube nämlich nicht an die "Trickle Down"-Theorie, die auch nur dem Namen nach eine Theorie sei. Sie besage, dass die Wirtschaft insgesamt davon profitiere, wenn die Reichsten noch reicher würden. Dieser Ansatz habe allerdings offensichtlich noch nie funktioniert, denn ansonsten wäre die US-Wirtschaft angesichts der Ungleichgewichte bei der Einkommensverteilung, die seit Mitte der 1980er Jahre vorherrschen würden, in einer sehr beneidenswerten Position.



Es handle sich also hauptsächlich um einen betriebswirtschaftlichen Vorteil ohne volkswirtschaftlichen Effekt. Dieser private Vorteil für eine kleine Minderheit bringe langfristig jedoch hohe Kosten für die Öffentlichkeit mit sich und sei auf lange Sicht deshalb nicht tragbar. Was würden die Anleger davon halten und inwieweit könnten sie derartigen Strategien vertrauen? Diese Fragen seien nur allzu berechtigt. Und diese Situation könnte Investoren dazu veranlassen, sich aus US-Anlagen zurückzuziehen. Darüber hinaus sei aus innenpolitischer Sicht auch fraglich, wie die Amerikaner selbst darauf reagieren würden.



Unter der Obama-Administration habe die US-Wirtschaft zwar lediglich ein moderates Wachstum verzeichnet, aber die Ungleichgewichte hätten sich in dieser Zeit nicht verschlechtert. Unter Trump würden politische Entscheidungen auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene aber in der Regel gravierende und langanhaltende Ungleichgewichte auslösen - während sich das Augenmerk der Weltwirtschaft gleichzeitig zusehends auf China richte.



Wir werden momentan Zeugen der Entwicklung einer neuen Weltordnung, und angesichts rasant steigender Staatsschulden - die größtenteils bei ausländischen Gläubigern bestehen und nur einigen wenigen zugute kommen - bin ich nicht sicher, ob die US-Wirtschaft gerade die richtigen Maßnahmen ergreift, um darauf zu reagieren, so Philippe Waechter, Chief Economist bei Ostrum AM, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers.







