Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Freitag der letzten Woche die Stundenlohnentwicklung in den USA das Bild eines leicht zunehmenden, wenngleich noch immer moderaten, Preisdrucks zeichnete, werden die Marktteilnehmer in dieser Woche ebenfalls den Blick auf die preislichen Entwicklungen legen, bevor zum Wochenschluss die Einzelhandelsumsätze weitere Hinweise zur konjunkturellen Dynamik geben, so die Analysten der Helaba.Hinsichtlich der FED-Zinserwartungen richte sich das Hauptaugenmerk aber auf die Verbraucherpreise, die am Freitag zur Veröffentlichung anstünden. Mit einem deutlichen Anziehen der Kernrate werde nicht gerechnet, vor dem Hintergrund der robusten Konjunktur und der engen Arbeitsmarktlage sowie der Zunahme der Teuerung auf den Vorstufen sei dies aber mittelfristig zu erwarten. Der von der New-York-FED zusammengestellte Index des unterliegenden Inflationsdrucks weise seit Monaten im Trend nach oben und habe inzwischen ein Elfjahreshoch erreicht. Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik würden die US-Einzelhandelsumsätze geben. Diese würden im Dezember positiv beeinflusst vom erhöhten Pkw-Absatz und die Tankstellenumsätze sollten keinen größeren Gegenwind bescheren. Per saldo würden die Analysten in der neuen Woche davon ausgehen, dass die vorherrschende Zinserwartungen nicht reduziert würden, der Trend zum Einpreisen eines dritten Schrittes seitens der FED sogar anhalten könnte.In Deutschland und der Eurozone stünden zunächst die Auftragseingänge und das sentix-Investorenvertrauen im Kalender, bevor im Wochenverlauf insbesondere die Industrieproduktion in einer Reihe von Euro-Staaten und für die gesamte EWU von Interesse sei. Einen marktbewegenden Charakter hätten die heutigen Zahlen in der Regel aber nicht. (08.01.2018/ac/a/m)