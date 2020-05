Frühindikatoren für die Konjunkturentwicklung in den Industrie- und Schwellenländern würden hoffen lassen, dass in etwa sechs Monaten wenigstens die Talsohle durchschritten werde.



Die Zentralbanken würden somit ihre ultra-expansive Geldpolitik fortsetzen und die Regierungen würden sich geradezu gegenseitig mit immer höheren Förderungsmaßnahmen zulasten der Staatsverschuldung überbieten.



Und dadurch bahne sich eine weitere Belastung für die Weltwirtschaft an: Die globale Verschuldung. Das erreichte Niveau schwebe wie ein Damoklesschwert über der weiteren Entwicklung. Das Institute for International Finance schätze, dass sie im 1. Halbjahr 2019 um USD 7,5 Billionen (1 Billion = 1012) auf USD 251 Billionen gestiegen sei und die Quote von 320% des Welt-BIP erreicht habe. Inzwischen liege sie bei schätzungsweise USD 270 Billionen. Dies sei nicht in erster Linie auf die ultra-expansive Geldpolitik zurückzuführen, aber die Debitoren seien durch die Nullzinspolitik dazu verleitet worden, den vermeintlich einfacheren Weg aus der Krise zu suchen, nämlich höhere Schulden aufzunehmen. Für einen Finanzminister sei es ungleich einfacher, eine neue Staatsanleihe aufzulegen als im Parlament Steuererhöhungen oder Ausgabensenkungen durchzusetzen.



Die Weltbank warne davor, dass die globale Verschuldung die Weltwirtschaft in eine neue Finanzkrise stürzen könnte. Sie fordere daher Forderungsverzicht und Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Der IWF zähle 32 "hoch verschuldete" Länder auf mit langfristig untragbarer Verschuldung, die sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht habe. Zahlreichen Unternehmen und Privathaushalten sowie Ländern mit maroden Staatsfinanzen dürfte die Insolvenz bevorstehen. Erfahrungsgemäß steige in solchen Situationen das Risiko für Devisenturbulenzen. Kreditoren seien kaum zum Forderungsverzicht zu bewegen.



Gold sei ein bewährtes Wertaufbewahrungs-, Bewertungs- und Transportmittel, das noch hohe Nachfrage auf sich ziehen dürfte.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat einen fantastischen Auftrieb hinter sich: Von USD 1.200 pro Unze im Sommer 2018 auf jetzt USD 1.700, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Bei solch hohen Gewinnen stelle sich automatisch die Frage nach Gewinnmitnahmen. Chartlisten würden darauf hinweisen, dass die Kursentwicklung bei dem Edelmetall auch saisonalen Einflüssen unterliege. In den Sommermonaten stelle sich häufig eine Flaute ein. Das Weihnachtsgeschäft der Schmuckindustrie sei dann noch lange weg, sodass die Nachfrage bei laufendem Angebot der Minen schwächer ausfalle. Fundamental orientierte Investoren würden bedenken, dass bei den gefallenen Energiepreisen die Inflationsraten beim Lebenshaltungskostenindex in nächster Zeit weiter niedrig bleiben würden.Doch gewichtige Gründe sprächen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Bei der Chartanalyse müssten die saisonalen Einflüsse keineswegs einen kräftigen Rückschlag auslösen. Sie könnten kurzfristig auch zu einem Seitwärtstrend führen. Der Rückgang der Nachfrage durch die Schmuckindustrie werde diesmal übertroffen durch hohe Nachfrage der Investoren nach Goldbarren und Goldmünzen als Investmentalternative. Der Zufluss in die Gold ETFs sei weltweit schon seit Monaten sehr stark (Quelle: World Gold Council).