"Wir haben bei der letzten Weltwirtschaftskrise vor 11 Jahren gesehen, welche Konsequenzen der Dominoeffekt in Zeiten von weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen haben kann. Ein einzelnes negatives Ereignis in einem Bereich kann vielleicht noch keine Krise auslösen, doch wenn mehrere potentielle Risiken Realität werden, kommt es zum Crash", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. Für ihn sei es daher essenziell, das große Ganze im Auge zu behalten - auch wenn der Anblick nicht immer schön sei. Aktuell sehe er mehrere Faktoren, die Anlass zur Besorgnis geben würden: "Ein Problem ist die Spekulation mit Staatsanleihen. Diese werden traditionell eigentlich als festverzinsliche Wertpapiere zur Absicherung des Depots genutzt, doch in Zeiten von negativen Zinsen auch auf Staatsschulden, wird mit den langfristigen Papieren, die noch eine gute Verzinsung aufweisen, zunehmend spekuliert, was zu starken Preissprüngen führt."



Ein weiteres Problem sehe der Experte in der Negativzinspolitik und erkläre "Durch die niedrigen oder gar negativen Zinsen ist fast eine Art Schneeballsystem mit eigentlich nicht mehr überlebensfähigen Unternehmen entstanden. Diese Zombie-Firmen finanzieren sich fast ausschließlich über Kredite. Läuft einer aus, ist der nächste zu noch günstigeren Konditionen bereits abgeschlossen. Das kann nur solange gut gehen, wie das Unternehmen mit fremdem Geld künstlich am Leben gehalten wird. Bleibt also ein neuer Kredit aus, muss das Unternehmen schließen. Bei den vielen Tausenden dieser Zombies weltweit, kann man sich die Konsequenzen vorstellen: Arbeitslosigkeit, Zulieferer und Handelspartner, die durch die Pleite ebenfalls in Schieflage geraten, einbrechende Aktienkurse etc."



Doch nicht nur Zombie-Firmen würden Sadowski Sorgen machen. "Betrachtet man viele IPOs heutzutage, sieht man leider viele Parallelen zur Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends. Heute wie damals streben viele junge Unternehmen an die Börse, die bislang noch keinen Cent Gewinn gemacht haben. Im Gegenteil: Viele schreiben rote Zahlen. Und trotzdem finden sie Investoren, die auf den Hype um ein neues, hippes Unternehmen aufspringen wollen und die Aktien kaufen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen."



Zu all diesen Problemen kämen auch noch die Unsicherheiten durch die weltweiten Handelskonflikte. Dazu Sadowski: "Das leidige Thema Handelskrieg wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Gerade erst hat Donald Trump weitere Strafzölle gegen China angekündigt. Dabei wäre eine Lösung dringend nötig, um die Unsicherheiten weltweit zu bekämpfen und die Wirtschaft zu stärken, doch diese wird wohl nicht in dieser Amtszeit gefunden werden." (15.11.2019/ac/a/m)







