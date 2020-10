Während viele Anleger zwischen Unsicherheit und Aufbruchsstimmung hin- und hergerissen seien, könnten Investoren unabhängig von der politischen Großwetterlage bei Johnson & Johnson einsteigen. Vor einigen Wochen habe das Unternehmen vom dritten Quartal berichtet und die Gewinnschätzungen der Analysten um zehn Prozent übertroffen. Für 2020 sei das Management noch optimistischer als zuletzt und erwarte einen Umsatz von achtzig Milliarden Dollar. Zwar solle der Gewinn wegen der Pandemie minimal sinken, doch reiche das Ergebnis, um die Dividende anzuheben - um immerhin 6 Prozent solle die Ausschüttung wachsen.



Während derartige Ergebnisse in politisch sensibleren Branchen immer sofort von Skepsis begleitet würden - schließlich könnte es schon bald wieder schlechter laufen - sei ein Unternehmen wie Johnson & Johnson gänzlich frei von diesem Risiko. Wenn Konsumenten von den Marken überzeugt seien, spreche wenig dafür, dass sich dies im kommenden Quartal ändere.



Aus diesem Grund seien Aktien wie Johnson & Johnson gerade während der aktuellen Marktphase ein gutes Investment. Die Zahlen würden stimmen und das politische Risiko sei gering. Mit derartigen Titeln im Depot würden Investoren ein solides Fundament legen, um hier und da gezielt Risiken eingehen zu können. Investments in solide globale Marktführer hätten gerade während Phasen der Unsicherheit Saison und würden ein Depot für alle Eventualitäten wetterfest machen. (27.10.2020/ac/a/m)





Bad Reichenhall (www.aktiencheck.de) - Trump oder Biden? In diesen Tagen überschlagen sich politische Kommentatoren und Analysten mit ihren Einschätzungen, welcher Ausgang der Wahl wohl welche Folgen für die Märkte mit sich bringen würde, so Hermann Ecker, Portfoliomanager bei der Bayerische Vermögen Management AG.Selbstverständlich: Wer in den US-Energiesektor investiere, sollte sich die Programme der beiden Kandidaten genau ansehen. Doch es gehe auch einfacher. Indem man etwa auf die richtigen Titel setze. Das US-Unternehmen Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) stelle Basiskonsumgüter her. Dazu würden unter anderem Schmerztabletten, Mundwasser, Seife, Damenhygiene oder eine Tinktur gegen Haarausfall gehören - der Einfluss der US-Präsidentschaftswahl auf das Geschäft von Johnson & Johnson sei also gleich Null.