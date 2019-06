Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 16 Millionen der insgesamt knapp 40 Millionen erwerbstätigen Internetnutzerinnen und -nutzer ab 16 Jahren nahmen 2018 an Weiterbildungsmaßnahmen teil, um ihre Kompetenzen im Umgang mit Computern, Software oder Anwendungen zu verbessern, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:68% dieser 16 Millionen erwerbstätigen Internetnutzerinnen und -nutzer bildeten sich zu spezifischen Softwareanwendungen für die Arbeit weiter. 24% nahmen an Weiterbildungen zum Themenbereich Datenanalyse oder Datenbankverwaltung und 18% zum Thema IT-Sicherheit oder Datenschutzmanagement teil.Bei 57% der Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erfolgte die IT-Weiterbildung durch Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, 53% nahmen an arbeitgeberfinanzierten IT-Schulungen teil und 40% bildeten sich durch kostenlose Online-Schulungen oder im Selbststudium weiter. (26.06.2019/ac/a/m)