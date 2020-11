Vermehrte Nachfrage nach Backwaren



In der 43. und 44. Kalenderwoche wurden auch bestimmte Lebensmittel wieder spürbar häufiger eingekauft. So lag beispielsweise der Absatz der Backzutaten Mehl (+101%), Hefe (+74%) und Zucker (+63%) in der 44. Kalenderwoche wieder deutlich über dem Vorkrisen-Durchschnitt. Auch diese Anstiege erreichten dabei nicht die starken Absatzzuwächse aus der Zeit rund um den ersten Lockdown.



Möglicherweise zeigten somit die Appelle aus Politik und von Wirtschaftsverbänden zumindest teilweise Wirkung: Diese hatten wiederholt mitgeteilt, dass die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs gesichert sei und es keine Notwendigkeit für "Hamsterkäufe" gebe.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/11/PD20_438_61.html (05.11.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Angesichts fast täglich neuer Höchststände von Covid-19-Neuinfektionen und unmittelbar vor dem Teil-Lockdown in Deutschland, der am 2. November 2020 in Kraft trat, hat sich die Nachfrage nach ausgewählten Hygieneartikeln und Lebensmitteln teilweise wieder erhöht, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie eine Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigt, waren die Verkaufszahlen von Toilettenpapier in der 43. Kalenderwoche vom 19. bis 24. Oktober 2020 mehr als doppelt so hoch (+139%) wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020. Gleichwohl fiel das Plus in der Folgewoche (44. Kalenderwoche vom 26. bis 31. Oktober 2020) mit 84% geringer aus. Der Absatz von Desinfektionsmitteln ist in den vergangenen Wochen wieder kontinuierlich gestiegen und erreichte in der 44. Kalenderwoche mehr als das Doppelte (+104 %) des Vorkrisen-Durchschnitts.