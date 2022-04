Anstiege in den östlichen Bundesländern, größte Rückgänge in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Bayern



Vor allem in den östlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (+6,4%), Sachsen-Anhalt (+2,5%), Sachsen (+2,1%) und Thüringen (+2,0%) wurden mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Auch in Nordrhein-Westfalen (+2,7%) ist die Zahl deutlich angestiegen. Dagegen waren in Schleswig-Holstein (-2,9%), Baden-Württemberg (-2,1%) und Bayern (-1,9%) deutliche Rückgänge zu verzeichnen.



1 258 300 Personen befanden sich zum Stichtag 31.12.2021 in Ausbildung



Die Gesamtzahl der Auszubildenden nahm im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% ab und ist damit weiter rückläufig. Dies lässt sich durch die geringeren Neuabschlüsse der vergangenen Jahre und die erfolgten Abgänge (unter anderem Abschlussprüfung, Lösung des Ausbildungsvertrags) erklären. Mit Ausnahme der Landwirtschaft (+2,3%) und der Freien Berufe (+0,7%) waren in allen Ausbildungsbereichen Rückgänge zu verzeichnen.



Trotz einem Rückgang von 3,6% verzeichnete der Ausbildungsbereich Industrie und Handel mit 710 300 weiterhin die meisten Auszubildenden, gefolgt vom Handwerk (356 700) und den Freien Berufen (112 100). Die prozentual stärkste Abnahme (-6,1%) ist im mit 4 600 Auszubildenden kleinsten Ausbildungsbereich, der Hauswirtschaft, zu beobachten. (13.04.2022/ac/a/m)





