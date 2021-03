4. Quartal 2020 durch Corona-Prämien geprägt



Durch die Corona-Prämien lag der Anstieg der Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen auch im 4. Quartal 2020 insbesondere in den Bereichen über dem Durchschnitt, in denen der öffentliche Dienst eine hohe Bedeutung hat. Hierzu zählen unter anderem die Bereiche Wasserversorgung und Entsorgung (+4,3%), Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung (jeweils +3,6%), Gesundheits- und Sozialwesen (+3,3%) sowie Erziehung und Unterricht (+3,1%). Auch im Baugewerbe (+3,3%), im Bereich Verkehr und Lagerei (+2,4%) sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen (+3,6%) wurden im 4. Quartal 2020 Corona-Prämien gezahlt.



Vor allem diese Prämien führten im 4. Quartal 2020 dazu, dass die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen mit +2,5% gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich stärker gestiegen sind als die Tarifverdienste ohne Sonderzahlungen mit +1,7%.



Wichtiger Hinweis zur Basisumstellung



Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierteljährlichen Index der Tarifverdienste für das erste Quartal 2021 am 28. Mai 2021 findet die Umstellung auf das neue Basisjahr 2020=100 statt. Dabei werden alle monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Zeitreihen des Tarifindex ab Anfang 2020 unter Verwendung eines aktualisierten Wägungsschemas neu berechnet und veröffentlicht. Weiter zurückliegende Werte werden lediglich umbasiert. Die Veränderungsraten für diesen Zeitraum verändern sich nur rundungsbedingt.



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_091_622.html





