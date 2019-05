Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 1. Quartal 2019 um durchschnittlich 2,6% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei der Entwicklung der monatlichen Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen. Am stärksten stiegen die Tarifverdienste im 1. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal im Baugewerbe (+4,4%) und im Bereich Verkehr und Lagerei (+4,3%). Weiterhin waren unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen (+3,4%) und im Verarbeitenden Gewerbe (+3,3%) überdurchschnittliche Tariferhöhungen zu beobachten. Deutlich geringer stiegen die Tarifverdienste in den Bereichen Erziehung und Unterricht (+1,4%) und Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (+1,9%). Dies ist im Wesentlichen auf den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) zurückzuführen. Dieser lief zum 31.12.2018 aus und wurde Anfang März 2019 neu abgeschlossen. Die daraus resultierende Tariferhöhung wird allerdings frühestens ab Mai 2019 rückwirkend zum Januar 2019 ausgezahlt und konnte somit in diesem Quartal bei den Berechnungen noch nicht berücksichtigt werden.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/05/PD19_204_622.html (29.05.2019/ac/a/m)