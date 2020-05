Sondereffekte durch Stufenerhöhungen im öffentlichen Dienst



Den Anstieg im Vorjahresvergleich prägten vor allem Doppeleffekte im öffentlichen Dienst. Diese traten sowohl bei den Besoldungen für Landesbeamte als auch bei den Tarifverträgen für die Angestellten der Länder (TV-L) sowie des Landes Hessen (TV-H) auf: Neben den meist im 1. Quartal 2020 in Kraft getretenen zweiten Stufenerhöhungen wirkten sich zusätzlich noch die bereits im 1. Quartal 2019 wirksamen, aber erst im 2. Quartal 2019 ausgezahlten ersten Stufenerhöhungen auf den Vorjahresvergleich aus. Diese Effekte machten sich im 1. Quartal 2020 in überdurchschnittlichen Steigerungen vor allem im Bereich Erziehung und Unterricht (+5,7%), in der Öffentlichen Verwaltung (+4,9%) sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (+4,5%) bemerkbar. Ebenfalls deutlich überdurchschnittlich stiegen die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen unter anderem im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei mit +5,3%.



Unterdurchschnittlich stiegen die Tarifverdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal insbesondere im Baugewerbe (+1,3%) sowie im Verarbeitenden Gewerbe (+1,2%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_193_622.html (29.05.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 1. Quartal 2020 um durchschnittlich 3,2% gegenüber dem 1. Quartal 2019 gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der Statistik berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen im 1. Quartal 2020 im Vorjahresvergleich bei 3,1%. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 1,6%.