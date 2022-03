Reallöhne im 4. Quartal 2021 ebenfalls rückläufig



Das Ergebnis für die Reallohnentwicklung im 4. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum fällt noch negativer aus als in der Betrachtung des Gesamtjahres - verantwortlich ist auch hier die hohe Inflation: Für den Reallohnindex ergab sich gegenüber dem 4. Quartal 2020 ein Rückgang von insgesamt 1,4% bei einem Nominallohnzuwachs von 3,6% und einem Anstieg der Verbraucherpreise um 5,0%.



Aufholeffekte im Gastgewerbe, bei Reisebüros und Luftfahrt



In der Unterscheidung nach Branchen war der nominale Verdienstanstieg im 4. Quartal 2021 in der "Beherbergung" (+40,0%), bei "Reisebüros und Reiseveranstaltern" (+33,3%), der "Gastronomie" (+22,4%) und "Luftfahrt" (+9,1%) überdurchschnittlich hoch. Dies sind allerdings auch diejenigen Branchen, die im Vorjahresquartal von starken Verdienstrückgängen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen (Lockdown und vergleichsweise starker Einsatz von Kurzarbeit) betroffen waren. Es handelt sich hierbei also um Aufholeffekte, wobei die Nominallöhne in der "Beherbergung" und "Gastronomie" das Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019 wieder erreichten, in den Branchen "Reisebüros und Reiseveranstalter" und "Luftfahrt" hingegen noch darunterlagen. Der Nominallohnindex für die Gesamtwirtschaft hatte das Vorkrisenniveau bereits im 4. Quartal 2020 wieder erreicht (+0,2% zum 4. Quartal 2019) und lag im 4. Quartal 2021 um weitere 3,6% über dem Wert des Vorjahresquartals.



