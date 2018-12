Überdurchschnittlich hohe nominale Verdienststeigerungen gab es im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen (+7,2%), Kunst, Unterhaltung und Erholung (+6,4%) sowie in der Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen (+5,1%). Unterdurchschnittlich stiegen die nominalen Verdienste in den Bereichen Erziehung und Unterricht (+2,4%) sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (+2,1%).



Der Nominallohnindex in den neuen Ländern lag mit +3,8% leicht über dem Bundesdurchschnitt. Dagegen fiel er im früheren Bundesgebiet mit +3,5% leicht unterdurchschnittlich aus. Beide Landesteile unterschieden sich allerdings deutlich im Hinblick auf das absolute Verdienstniveau. Während der Bruttomonatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) von ostdeutschen Vollzeitbeschäftigten im dritten Quartal 2018 im Schnitt bei 3 173 Euro lag, belief er sich bei westdeutschen Vollzeitbeschäftigten auf 4 013 Euro.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/12/PD18_506_623.html;jsessionid=FD89CBD80E28D115FA1E8DEDC1F7A25D.InternetLive2 (20.12.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Nominallohnindex in Deutschland ist im dritten Quartal 2018 um 3,6% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war das der höchste Anstieg seit dem zweiten Quartal 2011. Die Verbraucherpreise legten im selben Zeitraum um 2,1% zu. Dies ergibt einen realen (preisbereinigten) Verdienstzuwachs von 1,5%.