Dafür sind verschiedene Einflüsse verantwortlich, vor allem der Vergleich mit den coronabedingt niedrigen Preisen für Kraftstoffe seit April 2020 (Basiseffekt) und die CO2-Abgabe seit Januar 2021. Auch im längeren Zeitvergleich stiegen die Preise für Kraftstoffe überdurchschnittlich an: Sie lagen im Mai 2021 fast 12% über dem Niveau von 2015 - der Verbraucherpreisindex insgesamt hat sich in diesem Zeitraum um 8,7% erhöht.



Neben Kraftstoffen wirken sich die Preise weiterer Güter auf die Mobilitätskosten von Autofahrerinnen und Autofahrern aus. Unterdurchschnittlich verteuert gegenüber dem Vorjahresmonat haben sich im Mai 2021 jeweils die Preise für die Kraftfahrzeugsteuer (+0,9%), für die Versicherung von Kraftfahrzeugen (+0,7%) sowie für Ersatzteile und Auto-Zubehör (+0,4%). Die Preise für Reparaturen und Inspektionen waren hingegen um 4,3% höher als im Mai 2020. Bei der längeren zeitlichen Betrachtung seit 2015 wird ebenfalls deutlich, dass sich die Preise für den Unterhalt von Pkw unterschiedlich entwickelten: Ersatzteile und Zubehör waren im Mai 2021 nur um 1,3% teurer als noch 2015, die Kraftfahrzeugsteuer kostete 1,8% mehr, Versicherungskosten verteuerten sich um 2,1%. Deutlich teurer hingegen wurden Reparaturen und Inspektionen: Hierfür lagen die Preise im Mai 2021 um 20,0% höher als noch 2015.



Zudem soll E-Mobilität in Form von E-Bikes, E-Scootern und vor allem den staatlich stark geförderten Elektroautos für die Zukunft der Mobilität eine große Rolle spielen. Der Kraftstoff der Stromer blieb zwar von Mai 2020 bis Mai 2021 in etwa preisstabil (-0,1%), Strom verteuerte sich aber seit 2015 in ähnlichem Umfang wie Benzin, Diesel und Co (+11,1%). Diese Veränderungsraten geben die Preisentwicklung von Haushaltsstrom aus Sicht der privaten Haushalte wieder.



Öffentliche Verkehrsmittel: verbraucherfreundliche Preisentwicklung bei Bahntickets im Fernverkehr



Auch die Preise für Bahn und Co. waren von den aktuellen Entwicklungen betroffen. So waren die Preise für Bahnfahrten im Fernverkehr im Mai 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat 5,5% niedriger, im Nahverkehr 1,7% höher. Ein Grund dafür ist die geringere Nachfrage nach Bahntickets im Fernverkehr während der Corona-Pandemie. Dadurch stehen auch relativ kurz vor dem Reisetag noch günstige Sparpreistickets zur Verfügung. Kombinierte Beförderungsleistungen wie etwa Monatskarten waren 1,3% teurer, die Beförderung mit Taxen 1,7%.



Die Entwicklung am aktuellen Rand deckt sich jedoch nicht mit den Ergebnissen der Langzeitbetrachtung: Im Nahverkehr stiegen die Preise seit 2015 um 16,0% - und damit fast doppelt so stark wie die Verbraucherpreise insgesamt (+8,7%). Die kombinierten Beförderungsleistungen wie etwa Monatskarten (+11,1%) verteuerten sich vom Jahr 2015 bis Mai 2021 ebenso wie Taxifahrten (+13,1%) überdurchschnittlich. Lediglich für das Bahnticket im Fernverkehr sanken die Preise in der längeren Betrachtung seit 2015, auch aufgrund der zu Beginn des Jahres 2020 von 19% auf 7% abgesenkten Mehrwertsteuer; sie waren im Mai 2021 um 13,6% günstiger als 2015.



