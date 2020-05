Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im Mai 2020 voraussichtlich +0,6% betragen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die aktuelle Corona-Krise führte auch im Berichtsmonat Mai 2020 zu Ausfällen bei der Preiserhebung. Im Vergleich zum April konnten jedoch wieder mehr Preise erhoben werden. Die Qualität der vorläufigen Gesamtergebnisse ist damit auch im Mai 2020 gewährleistet.Die endgültigen Ergebnisse für Mai 2020 werden am 16. Juni 2020 veröffentlicht. (Pressemitteilung vom 28.05.2020) (29.05.2020/ac/a/m)