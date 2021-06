Die Situation bei der Preiserhebung in Folge der Corona-Krise hat sich im Juni 2021 entspannt, denn stationärer Handel, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe waren weitgehend wieder geöffnet beziehungsweise die Leistungen konnten wieder angeboten werden.



Die endgültigen Ergebnisse für Juni 2021 werden am 13. Juli 2021 veröffentlicht. (Pressemitteilung vom 29.06.2021)



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/06/PD21_308_611.html (30.06.2021/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucher­preisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im Juni 2021 voraussichtlich +2,3% betragen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Mai 2021 voraussichtlich um +0,4%.