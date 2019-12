Sie hatten beispielsweise zu wenige oder unzureichend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber oder solche mit zu wenig Berufserfahrung oder zu hohen Gehaltsforderungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, blieb der Anteil der Unternehmen, die IT-Fachkräfte suchten, in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Die Probleme bei der Rekrutierung nahmen aber zu: 2017 hatten 64% der suchenden Unternehmen Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung, 2014 waren es erst 46% gewesen.



54% der großen Unternehmen suchten IT-Fachkräfte, 74% hatten dabei Schwierigkeiten



Vor allem größere Unternehmen suchten 2018 nach IT-Fachkräften. Während lediglich 6% der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten auf Informations- und Kommunikationstechnologien spezialisiertes Personal einstellen wollten, waren es bei den mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten 20% und bei den großen Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten 54%.



Von den großen Unternehmen hatten 74% Schwierigkeiten, IT-Fachkräfte einzustellen. Dies ist im Vergleich zu 2017 (73%) nur ein geringer Anstieg. Dagegen trafen 2018 auch 70% der kleinen Unternehmen auf Schwierigkeiten bei der Suche nach IT-Fachkräften. 2017 hatte dieser Anteil noch bei 61% gelegen. Auch die mittelgroßen Unternehmen berichteten zunehmend von Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung (66% im Jahr 2018 gegenüber 62% im Jahr 2017). (05.12.2019/ac/a/m)





