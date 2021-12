Hohe Preissteigerungen bei den Vorleistungsgütern, vor allem bei Metallen, Sekundärrohstoffen und Holz



Vorleistungsgüter waren im November 2021 um 19,1% teurer als ein Jahr zuvor. Gegenüber Oktober 2021 stiegen diese Preise um 1,1%. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate für Vorleistungsgüter gegenüber dem Vorjahr hatten Metalle insgesamt mit einem Plus von 37,0%. Hier stiegen die Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen um 54,4% und damit etwas weniger stark als in den vorangegangenen drei Monaten. Nichteisenmetalle und deren Halbzeug insgesamt kosteten 29,0% mehr.



Besonders hoch waren die Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr bei Sekundärrohstoffen (+79,1%), Verpackungsmitteln aus Holz (+73,7%) sowie Nadelschnittholz (+72,5%), dessen Preise gegenüber dem Vormonat jedoch um 8,5% nachgaben. Ein ebenfalls starkes Plus gegenüber dem Vorjahresmonat wiesen die Preise für Düngemittel und Stickstoffverbindungen mit +43,4% auf (+12,4% gegenüber Oktober 2021). Papier und Pappe kosteten 28,0% mehr als ein Jahr zuvor, Futtermittel für Nutztiere waren 25,2% teurer. Die Preise für chemische Grundstoffe stiegen um 24,7%, für Getreidemehl um 19,8%.



Preisanstieg bei Verbrauchsgütern vor allem durch gestiegene Preise für Öle und Fette



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im November 2021 um 3,7% höher als im November 2020 und stiegen gegenüber Oktober 2021 um 0,6%. Nahrungsmittel waren 4,7% teurer als im Vorjahr. Besonders stark stiegen die Preise für pflanzliche, nicht behandelte Öle (+59,0%). Butter war 37,3% teurer als ein Jahr zuvor. Allein gegenüber Oktober 2021 stiegen diese Preise um 19,5%. Rindfleisch kostete 17,5 % mehr als im November 2020, Backwaren waren 3,9% teurer als ein Jahr zuvor. Dagegen war Schweinefleisch billiger als im November 2020 (-5,8%).



Die Preise für Gebrauchsgüter waren im November 2021 um 3,7% höher als ein Jahr zuvor, insbesondere bedingt durch die Preisentwicklung für Möbel (+4,8%). Investitionsgüter, wie beispielsweise Maschinen und Fahrzeuge, kosteten 3,6% mehr. Besonders hoch war hier der Preisanstieg gegenüber November 2020 bei Metallkonstruktionen (+17,8%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_581_61241.html





