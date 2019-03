Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise um 1,3% höher als im Februar des Vorjahres. Gegenüber Januar 2019 stiegen sie um 0,1%.



Investitionsgüter und Gebrauchsgüter waren im Februar 2019 jeweils um 1,6% teurer als im Februar 2018 (beide +0,1% gegenüber Januar 2019).



Vorleistungsgüter waren im Februar 2019 um 1,1% teurer als im Februar 2018. Gegenüber dem Vormonat Januar 2019 fielen die Preise leicht um 0,1%. Einen besonders hohen Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat wies Getreidemehl mit einem Plus von 11,9% auf. Zeitungsdruckpapier kostete 9,3% mehr, Futtermittel für Nutztiere 8,4%. Billiger als ein Jahr zuvor waren vor allem Blei, Zink, Zinn und Halbzeug daraus (-14,0%), Sekundärrohstoffe (-7,6%) sowie elektronische integrierte Schaltungen (-5,9%).



Verbrauchsgüter waren im Februar 2019 um 0,8% teurer als im Februar 2018. Im Vergleich zum Vormonat Januar 2019 stiegen diese Preise geringfügig um 0,1%. Nahrungsmittel waren 0,5% teurer als im Februar 2018 (unverändert gegenüber Januar 2019). Verarbeitete Kartoffeln kosteten 15,8% mehr als ein Jahr zuvor, Backwaren 3,4% mehr. Billiger waren insbesondere Zucker (-18,2%), Frucht- und Gemüsesäfte (-4,5%), Milch (-4,1%) und Kaffee (-3,4%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_105_61241.html;jsessionid=B6B09544D1E8FB2C46E224EDD1153988.InternetLive1 (20.03.2019)





