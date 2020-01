Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im November 2019 real 3,0% und nominal 4,4% mehr um als im November 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 3,3% und nominal um 4,6% über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte im entsprechenden Vergleich real 0,5% und nominal 2,6% mehr um.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im November 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 2,7% und nominal um 2,6%. Das größte Umsatzplus mit real 6,5% und nominal 5,2% erzielte der Sonstige Einzelhandel (zum Beispiel Fahrräder, Bücher).



Von Januar bis November 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real 2,9% und nominal 3,5% mehr um als im Vorjahreszeitraum.



Kalender- und saisonbereinigt war der Umsatz im November 2019 im Vergleich zum Oktober 2019 real und nominal um 2,1% höher. (06.01.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2019 nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) zwischen 2,86% und 3,01% sowie nominal (nicht preisbereinigt) zwischen 3,38% und 3,52% mehr umgesetzt als im Jahr 2018. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes:Diese Schätzungen basieren auf den Einzelhandelsumsätzen für die Monate Januar bis November 2019. Im November 2019 waren die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland real 2,8% und nominal 3,1% höher als im Vorjahresmonat. Die Geschäfte waren im November 2018 und im Vorjahresmonat jeweils an 26 Verkaufstagen geöffnet.