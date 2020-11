Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im September 2020 um 4,0% über dem Vormonatsniveau. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es hingegen einen Rückgang um 2,0% und im Bereich der Konsumgüter stiegen die Aufträge um 2,6%.



In der größten Branche des Verarbeitenden Gewerbes, der Automobilindustrie, ist der Auftragseingang im September 2020 weiter angestiegen (+5,1% zum Vormonat) und liegt damit 5,8% über dem Vorkrisenniveau im Februar 2020. Für den Auftragseingang im Maschinenbau ergab sich im September 2020 ein Rückgang von 3,7% zum Vormonat, im Vergleich zu Februar 2020 liegt er 8,2% niedriger.



Für August 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse insgesamt ein Anstieg um 4,9% gegenüber Juli 2020 (vorläufiger Wert: +4,5%).



Umsatz: +1,1% saisonbereinigt zum Vormonat



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im September 2020 saison- und kalenderbereinigt um 1,1% höher als im Vormonat. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz im September 2020 saison- und kalenderbereinigt 8,9% niedriger. Für August 2020 ergaben die Revisionen keine Ergebnisänderungen. Der Rückgang von 0,1% gegenüber Juli 2020 wurde damit bestätigt.



In der Automobilindustrie ist der Umsatz im September 2020 gegenüber dem Vormonat um 1,1% gestiegen und liegt um 8,4% unter dem Wert von Februar 2020. (05.11.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2020 saison- und kalenderbereinigt 0,5% höher als im August 2020, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2019 gab es kalenderbereinigt einen Rückgang um 1,9%. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im September 2020 saison- und kalenderbereinigt 4,5% höher als im August 2020.Die Corona-Krise prägt seit einigen Monaten die Entwicklungen im Verarbeitenden Gewerbe. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragseingang im September 2020 saison- und kalenderbereinigt um 2,6% niedriger.