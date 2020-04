Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragsbestandim Februar 2020 um 0,5% höher als im Januar 2020. Bei den Herstellern von Investitionsgütern ging er um 0,1% zurück. Im Bereich der Konsumgüter lag der Auftragsbestand 0,5% niedriger als im Januar 2020.



Die Reichweite des Auftragsbestands betrug im Februar 2020 im Verarbeitenden Gewerbe 5,8 Monate (Januar 2020: 5,7 Monate). Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag die Reichweite des Auftragsbestandsim Februar 2020 bei 3,0 Monaten (Januar 2020: 2,9 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern betrug sie 8,1 Monate (Januar 2020: 7,9 Monate) und im Bereich der Konsumgüter 2,3 Monate (Januar 2020: 2,2 Monate).



Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe als eine Einflussgröße auf den Auftragsbestand war im Februar 2020 nach vorläufigen Ergebnissen saison- und kalenderbereinigt 1,4% niedriger als im Januar 2020 (vgl. Pressemitteilung Nr. 120 vom 6. April 2020). (17.04.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf den Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar 2020 saison- und kalenderbereinigt 0,1% höher als im Vormonat. Dabei gingen die offenen Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Januar 2020 um 0,1% zurück. Der Bestand an Auslandsaufträgen erhöhte sich dagegen um 0,1%.