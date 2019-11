Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Knapp 9 von 10 Tarifbeschäftigten in Deutschland (86,9%) erhalten im Jahr 2019 Weihnachtsgeld, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Unter allen Branchen erhalten Tarifbeschäftigte im Bereich "Gewinnung von Erdöl und Erdgas" im Jahr 2019 das höchste durchschnittliche Weihnachtsgeld. Ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt liegt das tarifliche Weihnachtsgeld bei den Rundfunkveranstaltern mit 5 274 Euro sowie im Bereich "Energieversorgung" mit 4 923 Euro. Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten die Tarifbeschäftigten im Bereich "Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften" mit durchschnittlich 318 Euro, gefolgt von den Bereichen "Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten" mit 492 Euro sowie "Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien" mit 510 Euro.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_426_622.html (04.11.2019/ac/a/m)