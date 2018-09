Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2018 wurden nach Auswertung der Gewerbemeldungen rund 63 600 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Zahl neu gegründeter Kleinunternehmen lag im ersten Halbjahr 2018 mit knapp 89 900 um 2,5% unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gründungen von Nebenerwerbsbetrieben stieg im ersten Halbjahr 2018 um 0,5% auf rund 130 700. Insgesamt verringerte sich die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen im ersten Halbjahr 2018 auf rund 349 200, das waren 1,8% weniger als im ersten Halbjahr 2017. Gewerbeanmeldungen müssen nicht nur bei Gründung eines Gewerbebetriebes erfolgen, sondern auch bei Betriebsübernahme, Umwandlung oder Zuzug.Knapp 52 800 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gaben im ersten Halbjahr 2018 ihr Gewerbe auf. Das entsprach einem Rückgang von 1,5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2017. Die Zahl der im ersten Halbjahr 2018 abgemeldeten Kleinunternehmen lag mit knapp 109 200 um 2,4% niedriger als im ersten Halbjahr 2017. Rund 93 200 Nebenerwerbsbetriebe meldeten ihr Gewerbe ab, das war ein Plus von 5,3%. Insgesamt lag die Zahl der Gewerbeabmeldungen bei den Gewerbeämtern mit rund 318 000 auf dem Niveau des ersten Halbjahrs 2017 (-0,2%). Dabei handelt es sich nicht nur um Schließungen, sondern auch um Betriebsübergaben, Umwandlungen oder Fortzüge. (12.09.2018/ac/a/m)