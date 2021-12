Bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren wurden im 1. Quartal 2021 vor allem Kleidung, Schuhe, Accessoires und Sportartikel (50%) online erworben, gefolgt von Filmen und Musik (31%) sowie Büchern und Zeitschriften (23%), beides einschließlich digitaler Produkte. Auch Lebensmittel, Getränke und Güter des täglichen Bedarfs (22%) sowie Möbel, Heimzubehör und Gartenartikel (19%) wurden häufig über das Internet bestellt.



Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im 1. Quartal 2021 wirkten sich insbesondere auf den Online-Kauf im Dienstleistungsbereich aus. So buchten lediglich 9% der Bevölkerung Unterkünfte über das Internet und 6% tätigten Online-Käufe im Bereich Transportdienstleistungen (zum Beispiel Fahrkartenkauf für Bus, Bahn oder Flugzeug). Ebenfalls 6% kauften Eintrittskarten für sportliche oder kulturelle Veranstaltungen online.



Hinweise zur IKT-Erhebung private Haushalte 2021:



Die IKT-Erhebung bei privaten Haushalten ist die EU-weit vergleichbare Datenquelle zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Für die Statistik gelten in allen EU-Mitgliedstaaten einheitliche Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Die amtliche Erhebung, deren Durchführung und Aufbereitung den Mitgliedstaaten obliegt, wurde in Deutschland bis zum Erhebungsjahr 2020 als eigenständige Erhebung durchgeführt. Seit dem Erhebungsjahr 2021 ist sie als freiwillige Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert. Durch das neue Stichprobendesign ist die Repräsentativität der IKT-Erhebung gestiegen, sodass die Ergebnisse die digitale Gesellschaft in Deutschland realistischer abbilden, als dies in den Vorjahren der Fall war.



Aufgrund dieser weitreichenden methodischen Änderungen ist ein Vergleich der Ergebnisse des Jahres 2021 mit den Vorjahren nur sehr eingeschränkt möglich. (16.12.2021/ac/a/m)







