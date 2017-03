Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mit durchschnittlich 859 Euro im Monat gaben die privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2015 rund 36% ihrer Konsumbudgets für den Bereich Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung aus, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Anteil der Wohnausgaben nimmt mit steigender Haushaltsgröße ab. Einpersonenhaushalte gaben im Jahr 2015 durchschnittlich 41% (628 Euro) ihrer Konsumbudgets für das Wohnen aus. In Zweipersonenhaushalten lag dieser Anteil bei 35% (961 Euro). Haushalte mit vier Personen verwendeten im Schnitt 33% (1 183 Euro) ihrer Konsumausgaben für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung. In Haushalten mit mehr als vier Personen lag dieser Anteil bei 31% (1 256 Euro).Hinter den Wohnausgaben lagen die Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren mit 14% sowie für Verkehr mit 13% an zweiter und dritter Stelle. Danach folgten mit knapp 11% die Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Die restlichen rund 27% entfielen auf die Ausgaben für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen, Innenausstattung, Bekleidung, Gesundheit, Post und Telekommunikation, Bildung sowie andere Waren und Dienstleistungen. Im Durchschnitt beliefen sich die monatlichen Konsumausgaben eines privaten Haushalts im Jahr 2015 auf 2 391 Euro. (13.03.2017/ac/a/m)