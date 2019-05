Der Anstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal war auch im 1. Quartal 2019 überwiegend auf die Dienstleistungsbereiche zurückzuführen. Die größten absoluten Beschäftigungsgewinne innerhalb der Dienstleistungsbereiche gab es im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit einem Plus von 189 000 Personen (+1,7%), gefolgt vom Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit +81 000 Personen (+0,8%) sowie dem Bereich Information und Kommunikation mit +42 000 (+3,2%). Dagegen sank die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister um 11 000 Personen (-1,0%) und bei den Unternehmensdienstleistern um 7 000 Personen (-0,1%). Zu diesem Bereich, der im 1. Quartal 2018 noch einen Zuwachs von 99 000 Personen hatte, gehört auch der Wirtschaftsbereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften.



Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 1. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 139 000 Personen (+1,7%) und im Baugewerbe um 43 000 Personen (+1,7%). In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sank die Erwerbstätigenzahl geringfügig um 2 000 Personen (-0,3%).



Arbeitsvolumen um 1,5% gestiegen



Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen erhöhte sich nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 1. Quartal 2019 im Vergleich zum 1. Quartal 2018 um 0,3% auf 347,9 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus Erwerbstätigenzahl und geleisteten Stunden je Erwerbstätigen - stieg im gleichen Zeitraum um 1,5% auf 15,6 Milliarden Stunden.



Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen



Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 1. Quartal 2019 wurden die für die Quartale 2018 veröffentlichten Ergebnisse im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neu berechnet. Aus der Neuberechnung resultierte eine vom bisherigen Veröffentlichungsstand für das 4. Quartal 2018 um 0,1 Prozentpunkte höhere Veränderungsrate gegenüber dem 4. Quartal 2017. Für das 1. bis 3. Quartal 2018 blieben die Veränderungsraten unverändert, ebenso für das Jahr 2018 (+1,3%).



In den 28 Ländern der Europäischen Union stieg die Erwerbstätigkeit im 1. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal um +1,1%.



