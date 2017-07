Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal 2017 wurden in Deutschland 10,9% mehr versteuerte Zigaretten produziert als im zweiten Quartal 2016, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt wurden im zweiten Quartal 2017 Tabakwaren im Kleinverkaufswert (Verkaufswert im Handel) von 6,6 Milliarden Euro versteuert. Das waren 0,7 Milliarden Euro oder 11,1% mehr als im zweiten Quartal 2016. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Steuerzeichenbezug von Herstellern und Händlern nach Abzug von Steuererstattungen für zurückgegebene Steuerzeichen (Nettobezug).Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/07/PD17_244_799.html;jsessionid=1F8A12E95219B1C477BB7C70F989ABFD.cae3 (13.07.2017/ac/a/m)