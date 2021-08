Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für August 2021 bekannt gegeben, so die Experten von State Street."Trotz der anhaltenden Besorgnis wegen der Delta-Variante und der Impfstoffzahlen blieb das Vertrauen der Anleger im August bemerkenswert stabil, wobei der Global ICI sogar den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreichte," erläutere Rajeev Bhargava, Head of Investor Behavior Research, State Street Associates. "Die wieder gestiegene Risikobereitschaft war in allen Regionen weltweit einheitlich, wobei Nordamerika um 5 Punkte zulegte und die Zahlen für Europa und Asien gegenüber dem Juli jeweils zweistellig stiegen. Auch wenn die positive Stimmung zweifellos ermutigend ist, wird sich zeigen müssen, ob die Anleger diese Begeisterung für risikoreiche Werte in den kommenden Monaten aufrechterhalten können, wenn die Zinsen weiter steigen und die US-Notenbank eine härtere Gangart einlegt."Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von Kenneth Froot und Paul O'Connell von State Street Associates, dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen von State Street Global Exchange. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem die Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze. (26.08.2021/ac/a/m)