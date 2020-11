Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für November 2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street.Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index bei State Street Associates, dem Recherche- und Beratungsunternehmen von State Street Global Markets, in Zusammenarbeit mit FDO Partners. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze."Die globale Risikobereitschaft hat sich im November deutlich verbessert, und es gab hier sogar den höchsten Anstieg seit Juni und den zweitbesten globalen Wert des Jahres 2020," kommentiere Marvin Loh, leitender Makrostratege bei State Street Global Markets. "Die Zuwächse beruhen primär auf den sich verbessernden Aussichten in Nordamerika, wo aufgrund des nun abgeschlossenen US-Wahlprozesses und der positiven Nachrichten über einen COVID-19-Impfstoff die höchsten Werte des Jahres verzeichnet wurden. Die Aktienbewertungen erreichten neue Höchststände, wobei der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) kurz davor steht, sein stärkstes Monatsergebnis des Jahres zu erzielen, da die Wertentwicklung das Wachstum übertraf. Dagegen ging die Risikobereitschaft in Europa auf den niedrigsten Stand des Jahres zurück, da ein Anstieg der Virusfälle zu einer weiteren Runde von Lockdowns und Restriktionen geführt hat. Die noch laufenden Brexit-Verhandlungen und der festgefahrene EU-Haushalt haben das Vertrauen der Investoren weiter erschüttert, wenngleich die meisten europäischen Börsen in diesem Monat zweistellige Kursgewinne verzeichnen dürften." (26.11.2020/ac/a/m)